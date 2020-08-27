Нова сесія Верховної Ради відкриється 1 вересня - Арахамія

Тоді ж стартує новий політичний сезон

Тоді ж стартує новий політичний сезон

Фото: flickr

Про це під час брифінгу повідомив голова фракції "Слуга народу” Давид Арахамія, передає RegioNews.

Уже 2 вересня депутати зберуться на пленарне засідання у звичному режимі. За його словами, порядок денний засідання буде оприлюднено пізніше.

Серед важливих питань, за які одразу візьмуться депутати, Арахамія назвав підготовку Державного бюджету на наступний рік.

Він зазначив, що "це тривалий і складний процес, тож до нього треба підійти максимально якісно”.

Під час сесії планують розглядати черговий пакет законів про економічне зростання: законопроекти і про індустріальні парки, і про локалізацію, що надасть перевагу українським виробникам машинобудування, адже в період коронакризи всі країни насамперед думають про захист власної економіки”, - сказав голова фракції.

Нагадаємо, у "Слузі народу” спростували заяву Кравчука про подачу води до Криму.