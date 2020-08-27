Зеленский представил нового председателя Кировоградской ОГА

Ранее его кандидатуру утвердил Кабинет министров

Ранее его кандидатуру утвердил Кабинет министров

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Об этом он сообщил во время брифинга по результатам поездки в Кировоградскую область, передает RegioNews.

А сейчас я хочу представить человека, который непосредственно будет воплощать в жизнь стратегию развития региона. Это новый глава Кировоградской областной государственной администрации. Вы знаете, что история с его предшественником закончилась, мягко говоря, не очень хорошо, но очень справедливо, а точнее - не закончилась, ведь сейчас работают правоохранительные органы", - сказал Зеленский.

Он добавил, что в стране "закон один для всех" и неприкасаемых нет "даже если это люди, которых назначил президент Украины". Зеленский отметил, что к таким людям будет приковано особое внимание

Я искренне желаю новому губернатору помнить об этом каждый день", - добавил Владимир Зеленский.

Напомним, 25 июня, задержали председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. По данным НАБУ он должен был получить от регионального отделения одного из органов государственной власти в области в целом 1,8 млн грн неправомерной выгоды.

27 июня суд взял под стражу бывшего главу Кировоградской ОГА Балоня и его сообщника на 60 дней с правом внесения залога.

26 августа стало известно, кто претендует на должность председателя Кировоградской ОГА. Правительство рассматрело кандидатуру Андрея Назаренко.