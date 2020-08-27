Зеленський прибув на Кіровоградщину: що у програмі візиту
У глави держави запланована зустріч з представниками місцевого бізнесу
У глави держави запланована зустріч з представниками місцевого бізнесу
Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою у Кіровоградську область.
Про це повідомили в Офісі президента, передає RegioNews.
Зазначається, що глава держави візьме участь у представленні проєкту Стратегії розвитку регіону на період до 2027 року.
Також Володимир Зеленський ознайомиться з перебігом реконструкції соціальних об’єктів, зокрема спортивної школи, яку ремонтують у межах Національної програми "Велике будівництво".
Також запланована зустріч глави держави з представниками місцевого бізнесу.
Нагадаємо, 26 серпня у Дніпрі охорона Зеленського, де він перебував з візитом, зламала ребро активістці, а поліція не хотіла приймати заяви від потерпілих.
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