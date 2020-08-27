Зеленський прибув на Кіровоградщину: що у програмі візиту

У глави держави запланована зустріч з представниками місцевого бізнесу

У глави держави запланована зустріч з представниками місцевого бізнесу

Офіс президента

Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою у Кіровоградську область.

Про це повідомили в Офісі президента, передає RegioNews.

Зазначається, що глава держави візьме участь у представленні проєкту Стратегії розвитку регіону на період до 2027 року.

Також Володимир Зеленський ознайомиться з перебігом реконструкції соціальних об’єктів, зокрема спортивної школи, яку ремонтують у межах Національної програми "Велике будівництво".

Також запланована зустріч глави держави з представниками місцевого бізнесу.

Нагадаємо, 26 серпня у Дніпрі охорона Зеленського, де він перебував з візитом, зламала ребро активістці, а поліція не хотіла приймати заяви від потерпілих.