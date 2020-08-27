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27 серпня 2020, 14:58 8

Зеленський прибув на Кіровоградщину: що у програмі візиту

27 серпня 2020, 14:58 8
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У глави держави запланована зустріч з представниками місцевого бізнесу
У глави держави запланована зустріч з представниками місцевого бізнесу
Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою у Кіровоградську область.

Про це повідомили в Офісі президента, передає RegioNews.

Зазначається, що глава держави візьме участь у представленні проєкту Стратегії розвитку регіону на період до 2027 року.

Також Володимир Зеленський ознайомиться з перебігом реконструкції соціальних об’єктів, зокрема спортивної школи, яку ремонтують у межах Національної програми "Велике будівництво".

Також запланована зустріч глави держави з представниками місцевого бізнесу.

Нагадаємо, 26 серпня у Дніпрі охорона Зеленського, де він перебував з візитом, зламала ребро активістці, а поліція не хотіла приймати заяви від потерпілих.

Офіс президента президент Кропивницький візит офіс
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