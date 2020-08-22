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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
22 серпня 2020, 15:53 19

У "Слузі народу” назвали єдину причину скасування місцевих виборів

22 серпня 2020, 15:53 19
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Корнієнко нагадав про минулий прецедент перенесення голосування
Корнієнко нагадав про минулий прецедент перенесення голосування
Фото: Facebook
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Підставою для скасування місцевих виборів в Україні може бути лише запровадження режиму надзвичайного стану.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає RegioNews.
https://regionews.ua/

За його словами, станом на сьогодні для їх скасування немає ніяких підстав.

Думаю, що пан Ляшко (головний санітарний лікар — ред.) і вся команда, будуть оперативно нас інформувати для того, щоб приймати рішення, наприклад, про введення надзвичайної ситуації в деяких регіонах", - сказав Корнієнко.

Як приклад він навів ситуацію, що склалася в Україні у 2018 році, коли тодішній президент Петро Порошенко оголосив військовий стан у частині прикордонних областей у зв’язку із нападом російських військових на українські кораблі в Керченській протоці.

Там не проводилися вибори в об'єднані громади, вони проводилися пізніше", — пояснив нардеп.

Нагадаємо, Денис Шмигаль розповів, чи можуть перенести місцеві вибори. Уряд не виключає перенесення голосування.

Поліція Донеччини не рекомендувала скасовувати вибори у деяких громадах області. Саме на рекомендації поліції посилалася Донецька ВЦА, визначаючи території, на яких вибори провести неможливо.

Слуга народа МОЗ надзвичайна ситуація уряд Місцеві вибори Олександр Корнієнко
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