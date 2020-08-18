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18 серпня 2020, 16:21 1

Кравчук не відкидає проведення переговорів з представниками ОРДЛО

18 серпня 2020, 16:21 1
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Вони можуть пройти у форматі круглих столів
Вони можуть пройти у форматі круглих столів
Фото: скріншот відео
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Українська делегація в ТКГ по Донбасу буде пропонувати варіанти переговорів з представниками ОРДЛО.

Про це виданню "РБК-Україна” заявив голова української делегації Леонід Кравчук, передає RegioNews.

За його словами, таке рішення продиктоване тим, що російська сторона звинувачує Україну у нібито небажанні спілкуватися.

Ми хочемо і будемо спілкуватися, але ми ж не можемо спілкуватися з телеграфним стовпом. Якщо хтось зі свого боку не захоче, то ми ж не зможемо його змусити. Ми запропонуємо варіанти, може круглі столи з тими людьми, які там і тут", - сказав він.

Кравчук також зазначив, що розглядається варіант запрошення модератором цього спілкування "нейтральної людини”, однак предметом розмови може бути "не те, чого хочуть ватажки так званих "республік", а звичайні люди”.

Якщо ми відчуємо і у нас будуть аргументи, які ми зможемо оприлюднити, що "та сторона" не хоче шукати шляхи, а ставить перешкоди, то ми будемо про це говорити відверто, підкріплюючи свої слова, підкреслюю, документами", - додав Кравчук.

Він припустив, що такі зустрічі можуть відбуватися на рівні інститутів громадянського суспільства.

Нагадаємо, глава української делегації в ТКГ по Донбасу Леонід Кравчук заявив, що перше засідання відбудеться 18 серпня в форматі відеоконференції. Він також допустив можливість пошуку нового місця для переговорів.

Також Кравчук пропонує відмовитися від поняття "особливий статус" для ОРДЛО, тому що нібито поняття "особливий статус" суперечить українському законодавству.

Леонід Кравчук ОРДЛО Донбас перемовини ТКГ
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