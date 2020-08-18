Кравчук не відкидає проведення переговорів з представниками ОРДЛО

Вони можуть пройти у форматі круглих столів

Вони можуть пройти у форматі круглих столів

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Українська делегація в ТКГ по Донбасу буде пропонувати варіанти переговорів з представниками ОРДЛО.

Про це виданню "РБК-Україна” заявив голова української делегації Леонід Кравчук, передає RegioNews.

За його словами, таке рішення продиктоване тим, що російська сторона звинувачує Україну у нібито небажанні спілкуватися.

Ми хочемо і будемо спілкуватися, але ми ж не можемо спілкуватися з телеграфним стовпом. Якщо хтось зі свого боку не захоче, то ми ж не зможемо його змусити. Ми запропонуємо варіанти, може круглі столи з тими людьми, які там і тут", - сказав він.

Кравчук також зазначив, що розглядається варіант запрошення модератором цього спілкування "нейтральної людини”, однак предметом розмови може бути "не те, чого хочуть ватажки так званих "республік", а звичайні люди”.

Якщо ми відчуємо і у нас будуть аргументи, які ми зможемо оприлюднити, що "та сторона" не хоче шукати шляхи, а ставить перешкоди, то ми будемо про це говорити відверто, підкріплюючи свої слова, підкреслюю, документами", - додав Кравчук.

Він припустив, що такі зустрічі можуть відбуватися на рівні інститутів громадянського суспільства.

Нагадаємо, глава української делегації в ТКГ по Донбасу Леонід Кравчук заявив, що перше засідання відбудеться 18 серпня в форматі відеоконференції. Він також допустив можливість пошуку нового місця для переговорів.

Також Кравчук пропонує відмовитися від поняття "особливий статус" для ОРДЛО, тому що нібито поняття "особливий статус" суперечить українському законодавству.