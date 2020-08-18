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18 серпня 2020, 13:39 6

Кравчук: Фокін добре знає Донбас і допоможе налагодити комунікацію з усіма його жителями

18 серпня 2020, 13:39 6
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Його головне завдання - налагодити взаємодію як з жителями ОРДЛО, так і з переселенцями
Його головне завдання - налагодити взаємодію як з жителями ОРДЛО, так і з переселенцями
Фото: 24tv.ua
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Голова делегації України у Тристоронній контактної групи Леонід Кравчук вважає, що перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін допоможе налагодити взаємодію як з жителями Донбасу, які проживають на непідконтрольної Україні території, так і з тими, хто живе зараз на решті території країни.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами першого президента, що у ТКГ головне завдання Вітольда Фокіна - це взаємодія і координація переговорів між інститутами громадянського суспільства, між громадянами України, які живуть на підконтрольних територіях, і тих жителів Донбасу, які живуть на решті території України.

Кравчук зазначив, що для руху вперед дуже важливо не тільки знати думку політичних сил, чи думку Російської Федерації, а потрібно знати, про що думають і чого хочуть люди, які жили на території Донбасу до війни, і змушені були переселитися звідти.

"Це питання Вітольда Фокіна. Тому що він житель Донбасу, з 16 років працював в шахтах, був прем'єр-міністром України, учасником Біловезьких переговорів. Фокін добре знає Донбас, цих людей, у нього там багато контактів. Я думаю, що в даному випадку його можливості і здатність до такого спокійного, компромісного, аналітичного підходу будуть корисними для цієї справи", - зазначив Кравчук.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський офіційно ввів першого прем'єр-міністра України в 1990-1992 роках Фокіна Вітольда Павловича до складу української делегації в Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

ОРДЛО Донбас перемовини ТКГ Леонід Кравчук
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