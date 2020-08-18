Зеленський офіційно призначив Фокіна до складу української делегації в ТКГ

Фокін став першим заступником голови делегації

Фокін став першим заступником голови делегації

Президент Володимир Зеленський офіційно увів першого прем'єр-міністра України в 1990-1992 роках Фокіна Вітольда Павловича до складу української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс президента України.

Так, Вітольд Фокін призначений першим заступником голови делегації.

Відповідний указ № 327/2020 голова держави підписав 18 серпня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 липня Леонід Кучма припинив роботу в ТКГ по Донбасу. 30 липня президент Зеленський офіційно призначив Кравчука головою української делегації в ТКГ.

Пізніше Кравчук заявив, що перший прем'єр України Фокін може увійти до складу делегації ТКГ. Пізніше Зеленський пояснив, чому головою делегації в ТКГ було призначено Кравчука, за словами президента, на цю посаду було декілька кандидатур.

7 серпня Кравчук заявив, що готовий відвідати окуповані регіони Донбасу, він планує поговорити з місцевими жителями.