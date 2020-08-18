З Росії продовжують постачати бойовикам військову техніку та дронів - розвідка

З території РФ перекинули в ОРДЛО 20 одиниць бойової техніки і партію безпілотних літальних апаратів

З території РФ перекинули в ОРДЛО 20 одиниць бойової техніки і партію безпілотних літальних апаратів

Фото: з відкритих джерел

Через неконтрольовані Україною ділянки кордону Росія продовжує постачати на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях озброєння, військову техніку та майно військового призначення.

Про це повідомив речник Міноборони Максим Праута з посиланням на дані розвідки, передає RegioNews.

Упродовж минулих двох тижнів до з’єднань і частин російських окупаційних військ доставлено до 20 одиниць бойової техніки, відновленої та модернізованої на підприємствах російського військово-промислового комплексу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, окремими вантажівками з території РФ завезена чергова партія безпілотних літальних апаратів, оснащених сучасними системами відеоспостереження.

Нагадаємо, що за минулу добу на Донеччині зафіксовано два порушення домовленостей, досягнутих в рамках засідань Тристоронньої контактної групи.