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18 серпня 2020, 14:11 9

З Росії продовжують постачати бойовикам військову техніку та дронів - розвідка

18 серпня 2020, 14:11 9
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З території РФ перекинули в ОРДЛО 20 одиниць бойової техніки і партію безпілотних літальних апаратів
З території РФ перекинули в ОРДЛО 20 одиниць бойової техніки і партію безпілотних літальних апаратів
Фото: з відкритих джерел
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Через неконтрольовані Україною ділянки кордону Росія продовжує постачати на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях озброєння, військову техніку та майно військового призначення.

Про це повідомив речник Міноборони Максим Праута з посиланням на дані розвідки, передає RegioNews.

Упродовж минулих двох тижнів до з’єднань і частин російських окупаційних військ доставлено до 20 одиниць бойової техніки, відновленої та модернізованої на підприємствах російського військово-промислового комплексу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, окремими вантажівками з території РФ завезена чергова партія безпілотних літальних апаратів, оснащених сучасними системами відеоспостереження.

Нагадаємо, що за минулу добу на Донеччині зафіксовано два порушення домовленостей, досягнутих в рамках засідань Тристоронньої контактної групи.

ОРДЛО РФ військова техніка бойовики Луганська область Донецьк
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