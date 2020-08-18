Кравчук не исключает проведения переговоров с представителями ОРДЛО

Они могут пройти в формате круглых столов

Они могут пройти в формате круглых столов

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Украинская делегация в ТКГ по Донбассу будет предлагать варианты переговоров с представителями ОРДЛО.

Об этом "РБК-Украина" заявил глава украинской делегации Леонид Кравчук, передает RegioNews.

По его словам, такое решение продиктовано тем, что российская сторона обвиняет Украину в якобы нежелании общаться.

Мы хотим и будем общаться, но мы же не можем общаться с телеграфным столбом. Если кто-то со своей стороны не захочет, то мы же не сможем его заставить. Мы предложим варианты, может круглые столы с теми людьми, которые там и здесь", - сказал он.

Кравчук также отметил, что рассматривается вариант приглашения модератором этого общения "нейтральной человека", однако предметом разговора может быть "не то, чего хотят главари так называемых" республик", а обычные люди".

Если мы почувствуем и у нас будут аргументы, которые мы сможем обнародовать, что "та сторона" не хочет искать пути, а ставит препятствия, то мы будем об этом говорить откровенно, подкрепляя свои слова, подчеркиваю, документами", - добавил Кравчук.

Он предположил, что такие встречи могут происходить на уровне институтов гражданского общества.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что первое заседание состоится 18 августа в формате видеоконференции. Он также допустил возможность поиска нового места для переговоров.

Также Кравчук предлагает отказаться от понятия "особый статус" для ОРДЛО, потому что якобы понятие "особый статус" противоречит украинскому законодательству.