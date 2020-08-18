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18 августа 2020, 16:21 1

Кравчук не исключает проведения переговоров с представителями ОРДЛО

18 августа 2020, 16:21 1
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Они могут пройти в формате круглых столов
Они могут пройти в формате круглых столов
Фото: скриншот видео
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Украинская делегация в ТКГ по Донбассу будет предлагать варианты переговоров с представителями ОРДЛО.

Об этом "РБК-Украина" заявил глава украинской делегации Леонид Кравчук, передает RegioNews.

По его словам, такое решение продиктовано тем, что российская сторона обвиняет Украину в якобы нежелании общаться.

Мы хотим и будем общаться, но мы же не можем общаться с телеграфным столбом. Если кто-то со своей стороны не захочет, то мы же не сможем его заставить. Мы предложим варианты, может круглые столы с теми людьми, которые там и здесь", - сказал он.

Кравчук также отметил, что рассматривается вариант приглашения модератором этого общения "нейтральной человека", однако предметом разговора может быть "не то, чего хотят главари так называемых" республик", а обычные люди".

Если мы почувствуем и у нас будут аргументы, которые мы сможем обнародовать, что "та сторона" не хочет искать пути, а ставит препятствия, то мы будем об этом говорить откровенно, подкрепляя свои слова, подчеркиваю, документами", - добавил Кравчук.

Он предположил, что такие встречи могут происходить на уровне институтов гражданского общества.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что первое заседание состоится 18 августа в формате видеоконференции. Он также допустил возможность поиска нового места для переговоров.

Также Кравчук предлагает отказаться от понятия "особый статус" для ОРДЛО, потому что якобы понятие "особый статус" противоречит украинскому законодательству.

Леонид Кравчук ОРДЛО Донбасс переговоры ТКГ
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