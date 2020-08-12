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12 серпня 2020, 11:39 6

Кравчук пропонує відмовитися від поняття "особливий статус" для ОРДЛО

12 серпня 2020, 11:39 6
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Поняття "особливий статус" суперечить українському законодавству
Поняття "особливий статус" суперечить українському законодавству
Фото: з відкритих джерел
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Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук пропонує замінити для Донбасу поняття "особливий статус" на нове формулювання "особливий режим адміністративного управління", яка буде відповідати українському законодавству.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "ДОМ", передає RegioNews.

Перший президент упевнений, що таке рішення буде більшою мірою відповідати тим реформам, що проводяться в Україні по місцевому самоврядуванню і законів, які вже прийняті.

Це буде більшою мірою відповідати тим реформам, які відбуваються в Україні по місцевому самоврядуванню і нашим законам, які вже прийняті. А якщо ставиться завдання ще це питання в Конституцію внести, як іноді ми чуємо з боку Росії, то це зараз нереально", - розповів Кравчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Зеленського підрахували, скільки коштів знадобиться на відновлення окупованого Донбасу.

ОРДЛО Донбас Леонід Кравчук ТКГ перемовини
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