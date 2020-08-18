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18 серпня 2020, 14:20 3

Єврейська громада заявляє, що заборони на в’їзд хасидів досі нема

18 серпня 2020, 14:20 3
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Вони закликали дочекатися офіційної постанови Кабінету міністрів
Вони закликали дочекатися офіційної постанови Кабінету міністрів
Фото: flickr
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В Об'єднаній єврейській громаді України вважають, що заява МВС від 17 серпня не є забороною на в'їзд хасидів на територію України.

Про це йдеться в заяві Об'єднаної єврейської громади України, передає RegioNews.

Варто відзначити, що в повідомленні МВС немає жодного слова про заборону на в'їзд іноземцям, а мова йде лише про якісь "технічні обмеження”, суть яких не пояснювалася”, - йдеться в повідомлені.

В Єврейській громаді додали, на даний момент технічно цю заборону неможливо запровадити, оскільки в Умані вже присутня певна кількість паломників.

Вони закликали дочекатися офіційної постанови Кабміну, а також вважають, що влада має надати чітке роз’яснення терміну "технічні обмеження”.

Нагадаємо, Умань можуть заблокувати для в'їзду у разі паломництва хасидів, місцева влада заявила, що готова до рішучих заходів. Пізніше стало відомо, що мер Умані чекає на Зеленського під ОП зі спальним мішком.

17 серпня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Кабмін заборонив хасидам відвідувати Умань цього року.

Умань хасиди Кабмін Арсен Аваков заява коронавірус
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