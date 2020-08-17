Кабмін заборонив хасидам відвідувати Умань цього року

МВС забезпечить усі технічні заходи для здійснення карантинних обмежень в місті

МВС забезпечить усі технічні заходи для здійснення карантинних обмежень в місті

Фото: Нацполіція

Уряд підтримав запровадження обмежень на відвідування Умані іноземцями під час епідемії коронавірусу.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає RegioNews.

За словами Авакова, цю ініціативу підтримали Кабмін та Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Щороку до Умані приїздить від 30 – 50 тисяч хасидів з різних країн, які протягом трьох днів святкують та проводять різні релігійні обряди, відвідують святі місця. Такий формат масового заходу під час пандемії створює величезні ризики розповсюдження вірусу не лише для учасників заходу, а і для місцевого населення", - сказав міністр.

Він зазначив, що українська влада з повагою ставиться до традицій різних народів та релігійних спільнот, і щороку робить все, щоб вони проходили за найвищими стандартами безпеки. Але упродовж останніх тижнів в Україні фіксують ріст захворюваності серед населення.

Ми заслухали доповіді профільних міністрів на уряді і дійшли висновку, що епідеміологічна ситуація в країні та світі не дає змоги організовувати та проводити масові заходи, тим паче за участі іноземців", - зазначив Аваков.

Глава МВС також розповів, що аналогічної домовленості було досягнуто із представниками Української православної церкви та Православної церкви Московського патріархату. Вони відмовилися від проведення Хресної ходи через пандемію.

Нагадаємо, Умань можуть заблокувати для в'їзду у разі паломництва хасидів, місцева влада заявила, що готова до рішучих заходів. Пізніше стало відомо, що мер Умані чекає на Зеленського під ОП зі спальним мішком.