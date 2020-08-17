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17 серпня 2020, 13:12

Умань можуть заблокувати для в'їзду у разі паломництва хасидів - мер

17 серпня 2020, 13:12
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Місцева влада готова до рішучих заходів
Місцева влада готова до рішучих заходів
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Мер Умані Олександр Цебрій запевнив, що у разі масового паломництва хасидів для святкування юдейського свята Рош ха-Шана готовий перекрити місто та заблокувати в'їзди.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відеозвернення мера у Facebook.

"Я готовий на найбільш радикальні заходи, але в рамках чинного законодавства. Ви пам'ятаєте, як це було, коли перекривалися блокпостами в'їзди на територію міста Умань. Це рішення може прийняти міська комісія ТЕБ та НС. Я хочу почути... як ви поставитеся, якщо на період Рош ха-Шана ми вдамося до таких запобіжних заходів", - звернувся він до мешканців міста.

За його словами, місцева влада готова вдатися до рішучих заходів, оскільки питання приїзду 5-10 тисяч хасидів під час пандемії COVID-19 може нести загрозу життю жителів міста, а рішення про заборону традиційних святкувань не ухвалене на загальнодержавному рівні.

Окрім того, зазначив уманський мер, він намагатиметься зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським, щоб особисто пояснити небезпеку ситуації.

Раніше повідомлялось, що міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав не допустити приїзду хасидів в місто Умань задля святкування єврейського релігійного свята Рош ха-Шана.

коронавірус карантин свято мер Умань
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