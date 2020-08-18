Еврейская община заявляет, что запрета на въезд хасидов до сих пор нет

Они призвали дождаться официального постановления Кабинета министров

Они призвали дождаться официального постановления Кабинета министров

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В Объединенной еврейской общине Украины считают, что заявление МВД от 17 августа не является запретом на въезд хасидов на территорию Украины.

Об этом говорится в заявлении Объединенной еврейской общины Украины, передает RegioNews.

Стоит отметить, что в сообщении МВД нет ни слова о запрете на въезд иностранцам, а речь идет лишь о неких "технических ограничениях", суть которых не объяснялась", - говорится в сообщении.

В Еврейской общине добавили, на данный момент технически этот запрет невозможно ввести, поскольку в Умани уже присутствует определенное количество паломников.

Они призвали дождаться официального постановления Кабмина, а также считают, что власть должна предоставить четкое разъяснение термина "технические ограничения".

Напомним, Умань могут заблокировать для въезда в случае паломничества хасидов, местная власть заявила, что готова к решительным мерам. Позже стало известно, что мэр Умани ждет Зеленского под ОП со спальным мешком.

17 августа министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Кабмин запретил хасидам посещать Умань в этом году.