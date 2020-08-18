У Київській області вирішили обмежити проведення релігійних свят

Влада області провела онлайн-зустріч із представниками духовенства

Влада області провела онлайн-зустріч із представниками духовенства

Фото: flickr

У зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації у Київській області влада вирішила обмежити проведення релігійних заходів.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації, передає RegioNews.

Відповідальне ставлення до свого здоров‘я, утримання від відвідування храмів, відмова від поїздок в інші регіони, дотримання санітарних вимог є запобіжником від переходу до більш жорстких обмежень", – сказав глава КОДА Василь Володін.

В.о. начальника управління культури, національностей та релігій КОДА Сергій Васильонок нагадав, що на Київщині забороняється проведення масових релігійних заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі.

Звертаємося до представників релігійних організацій та вірян Київщини з проханням дотримуватися вимог законодавства і максимально обмежити проведення масових заходів", – йдеться в повідомленні.

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