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18 серпня 2020, 11:05 3

У Київській області вирішили обмежити проведення релігійних свят

18 серпня 2020, 11:05 3
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Фото: flickr
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У зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації у Київській області влада  вирішила обмежити проведення релігійних заходів.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації, передає RegioNews.

Відповідальне ставлення до свого здоров‘я, утримання від відвідування храмів, відмова від поїздок в інші регіони, дотримання санітарних вимог є запобіжником від переходу до більш жорстких обмежень", – сказав глава КОДА Василь Володін.

В.о. начальника управління культури, національностей та релігій КОДА Сергій Васильонок нагадав, що на Київщині забороняється проведення масових релігійних заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі.

Звертаємося до представників релігійних організацій та вірян Київщини з проханням дотримуватися вимог законодавства і максимально обмежити проведення масових заходів", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, коронавірус в Україні не спадає, за добу виявлено 1616 нових випадків, 27 хворих померло, а 761 пацієнт одужав.

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