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17 серпня 2020, 14:47 4

Справу Федини і Звіробій львівський суд розгляне в кінці жовтня

17 серпня 2020, 14:47 4
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Справу буде розглядати суддя Ірина Волоско
Справу буде розглядати суддя Ірина Волоско
Фото: скрін відео
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Галицький райсуд Львова розгляне справу про погрози президенту Зеленському 27 жовтня.

Про це йдеться в матеріалах суду, пише RegioNews.

Галицький районний суд Львова 27 жовтня почне розгляд обвинувального акту щодо депутата Верховної Ради Софії Федини ("Європейська солідарність") та волонтера Марусі Звіробій (Олени Самбул) в погрозах на адресу Президента Володимира Зеленського.

Засідання заплановано на 10:30.

Нагадаємо, 5 серпня ДБР передало до суду справу Федини і Звіробій.

Федині і Звіробій інкримінується скоєння злочину по 1 ч. ст. 346 (погроза вбивством щодо Президента України) та ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) Кримінального кодексу.

29 липня Федині вручили обвинувальний акт по справі Зеленського.

Слідство вважає, що Федина у змові зі Звіробій 26 жовтня 2019 року під час онлайн-трансляції з львівській кав'ярні "висловила усні погрози вбивством" щодо президента Володимира Зеленського.

У разі доведення провини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на термін до 5 років.

суд Володимир Зеленський Маруся Звіробій Львів кримінальна справа президент Софія Федина погрози
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