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17 серпня 2020, 14:02 8

Голову ОАСК можуть відсторонити від посади - Холодницький

17 серпня 2020, 14:02 8
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Вовк є підозрюваним у справі про можливу спробу захоплення судової влади керівництвом Окружного адміністративного суду Києва
Вовк є підозрюваним у справі про можливу спробу захоплення судової влади керівництвом Окружного адміністративного суду Києва
Фото: з відкритих джерел
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Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку вже оголосили підозру, тепер його можуть відсторонити від посади.

Як передає RegioNews, про це повідомляє РБК-Україна.

Є підозра, вручено відповідно до закону, зараз приймається рішення щодо відсторонення від посади", - підкреслив Холодницький.

Наголошується, що Вовк є підозрюваним у справі про можливе захоплення влади керівництвом Окружного адміністративного суду Києва.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці оголосили в розшук сімох фігурантів справи про можливу спробу захоплення судової влади керівництвом Окружного адміністративного суду Києва. Серед них і голова ОАСК Павло Вовк.

Також відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура повторно направила поштою керівнику апарату Окружного адміністративного суду міста Києва підозри суддям ОАСК.

12 серпня голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк заявив, що отримав повістку від Національного бюро розслідувань на допит 17-18 серпня.

суд підозра прокурор Назар Холодницький правоохоронці
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