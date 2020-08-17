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17 августа 2020, 14:47 3

Дело Федины и Зверобой львовский суд рассмотрит в конце октября

17 августа 2020, 14:47 3
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Дело будет рассматривать судья Ирина Волоско
Дело будет рассматривать судья Ирина Волоско
Фото: скрин видео
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Галицкий райсуд Львова рассмотрит дело об угрозах президенту Зеленскому 27 октября.

Об этом говорится в материалах суда, пишет RegioNews.

Галицкий районный суд Львова 27 октября начнет рассмотрение обвинительного акта в отношении депутата Верховной Рады Софии Федины ("Европейская солидарность") и волонтера Маруси Зверобой (Елены Самбул) в угрозах в адрес Президента Владимира Зеленского.

Заседание запланировано на 10:30.

Напомним, 5 августа ГБР передало в суд дело Федины и Зверобой.

Федине и Зверобой инкриминируется совершение преступления по ч. 1 ст. 346 (угроза убийством в отношении Президента Украины) и ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) Уголовного кодекса.

29 июля Федине вручили обвинительный акт по делу Зеленского.

Следствие считает, что Федина в сговоре со Зверобой 26 октября 2019 года во время онлайн-трансляции из львовской кофейни "высказала устные угрозы убийством" в отношении президента Владимира Зеленского.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

суд Владимир Зеленский Маруся Зверобой Львов уголовное дело президент София Федина угрозы
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