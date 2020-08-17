Дело Федины и Зверобой львовский суд рассмотрит в конце октября
Галицкий райсуд Львова рассмотрит дело об угрозах президенту Зеленскому 27 октября.
Об этом говорится в материалах суда, пишет RegioNews.
Галицкий районный суд Львова 27 октября начнет рассмотрение обвинительного акта в отношении депутата Верховной Рады Софии Федины ("Европейская солидарность") и волонтера Маруси Зверобой (Елены Самбул) в угрозах в адрес Президента Владимира Зеленского.
Заседание запланировано на 10:30.
Напомним, 5 августа ГБР передало в суд дело Федины и Зверобой.
Федине и Зверобой инкриминируется совершение преступления по ч. 1 ст. 346 (угроза убийством в отношении Президента Украины) и ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) Уголовного кодекса.
29 июля Федине вручили обвинительный акт по делу Зеленского.
Следствие считает, что Федина в сговоре со Зверобой 26 октября 2019 года во время онлайн-трансляции из львовской кофейни "высказала устные угрозы убийством" в отношении президента Владимира Зеленского.
В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.