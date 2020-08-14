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14 августа 2020, 17:06 6

Ермак требует от "людей Богдана" уволиться из ЦИК, - СМИ

14 августа 2020, 17:06 6
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"Люди Богдана" писать заявления отказались
"Люди Богдана" писать заявления отказались
Фото: скрин видео
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Глава ОП Андрей Ермак «настоятельно рекомендует» писать заявления об отставке председателю и нескольким членам Центральной избирательной комиссии.

Об этом сообщили источники ZN.UA в Офисе президента, пишет RegioNews.

По словам источников, сегодня в Офис президента были приглашены глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко, секретарь ЦИК Елена Гатауллина и еще три члена Центризбиркома для беседы с главой офиса Андреем Ермаком. Встречались ли они с президентом Владимиром Зеленским источники не сообщают, хотя, есть большая вероятность того.

В ходе встречи глава ОПУ Ермак потребовал, чтобы все пятеро написали заявления об отставке. Причина – все они "люди Богдана" (бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана - ред.).

Как утверждает источник, единственная формальна причина требования, которую озвучил Ермак членам ЦИК – "желание президента". Однако в связи с отсутствием каких-либо официальных причин, все пятеро приглашенных отказались писать заявления об отставке.

Напомним, 7 августа Ермак анонсировал новый обмен пленными в формате "100 на 100".

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