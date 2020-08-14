Партія "Пропозиція" заявляє про спроби фальсифікації результатів виборів

13 із 22 обласних ТВК очолили представники провладної фракції "Слуга народу", а це абсолютна більшість

13 із 22 обласних ТВК очолили представники провладної фракції "Слуга народу", а це абсолютна більшість

Фото: proposition.org.ua

Про це йдеться в заяві партії, інформує RegioNews.

"13 із 22 обласних територіальних виборчих комісій, згідно з постановою Центральної виборчої комісії № 172 від 10 серпня 2020 року, очолили представники провладної фракції "Слуга народу". Це абсолютна більшість. Подібна ситуація склалася і в районних та міських територіальних виборчих комісіях. Тотальний контроль комісій партією влади та її сателітами створює неконкурентні переваги для цих політичних сил", - сказано в заяві.

У політсилі вважають, що це може бути використано для тотальної фальсифікації результатів місцевих виборів, зокрема шляхом спотворення результатів, отриманих на виборах опонентами, блокування роботи представників від інших партій тощо.

Адже сукупність рішень виборчих комісій через призначення представників правлячої партії на керівні посади в цих комісіях є очевидним зловживанням владою", — кажуть у партії.

Відзначається, що все це відбувається на тлі необґрунтованої лібералізації права зміни виборчої адреси без мотивованої заяви та надання підтверджувальних документів, а також змін до форми протоколу про підрахунок голосів виборців.

Останній може бути виготовлений комісією самостійно та не містити жодних засобів захисту. У підсумку це ставить під сумнів можливість проведення вільних, демократичних та справедливих місцевих виборів", - вважають у політичній силі.

У партіїї вважають, що рішення Центральної виборчої комісії вкотре продемонструвало, що цей орган не тільки повністю підконтрольний чинній владі і був сформований винятково з позиції політичної доцільності, а й не здатний гарантувати проведення вільних та чесних виборів у країні.

Нагадаємо, 10 серпня "Пропозиция" виступила за проведення виборів на всій території Донбасу. Партія піддала жорсткій критиці рішення ЦВК про неможливість проводити вибори уздовж лінії розмежування.