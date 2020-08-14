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14 серпня 2020, 15:31 4

Під Офісом президента мітингують жителі Луганщини: вимагають проведення виборів

14 серпня 2020, 15:31 4
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Учасники акції виступають за проведення 25 жовтня виборів до ОТГ
Учасники акції виступають за проведення 25 жовтня виборів до ОТГ
Фото: з відкритих джерел
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У Києві під Офісом президента зібралися кілька сотень жителів Луганської області з вимогою провести місцеві вибори у 8 об'єднаних територіальних громадах на Луганщині, де за рішенням Центрвиборчкому їх проведення визнано неможливим.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Сотні жителів Луганщини вийшли на мітинг під Офіс президента України. Люди вимагають від президента повернути їм право голосу і скасувати рішення про скасування місцевих виборів у 8 ОТГ на Луганщині", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, як повідомлялося, 25 жовтня пройдуть "чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", крім анексованого Криму та окупованих територій Донбасу.

Раніше повідомлялося, що Денисова зажадала у ЦВК документи про неможливість проведення виборів 18 громадах на Донбасі.

ЦВК визначила території Донеччини та Луганщини, на яких неможливо провести вибори.

Центральна виборча комісія України утворила 532 територіальних виборчих комісій для проведення місцевих виборів.

вибори Офіс президента протест Луганщина ЦВК
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