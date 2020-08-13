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13 серпня 2020, 16:46 3

На території Тернопільської області заборонили роботу казино

13 серпня 2020, 16:46 3
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Відтепер гральний бізнес в області перебуває під забороною
Відтепер гральний бізнес в області перебуває під забороною
Фото: flickr
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Депутати Тернопільської обласної ради під час чергової сесії ухвалили рішення про заборону грального бізнесу на території області.

Про це у Facebook повідомив перший заступник голови обласної ради Василь Деревляний, передає RegioNews.

За його словами, чергова сесія Тернопільської обласної ради відбулася 11 серпня, до її порядку денного було включено багато політичних питань, зокрема зміни до бюджету, питання життєдіяльності області та комунальних підприємств.

Також депутати розглянули питання заборони грального бізнесу на території Тернопільської області.

Рішення про заборону грального бізнесу підтримали 34 депутати.

Нагадаємо, 14 липня Верховна рада України легалізувала гральний бізнес. Того ж дня Тимошенко і Новинський заблокували підписання закону про легалізацію грального бізнесу. 21 липня Рада розблокувала підписання закону про гральний бізнес.

Тернопіль Тернопільська область облрада заборона казино
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