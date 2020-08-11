"Батьківщина" визначилася з кандидатом у мери Дніпра
На місцевих виборах восени за крісло міського голови Дніпра боротиметься Мгер Куюмчян
Про це пише Regionews з посиланням на сторінку місцевого осередку "Батьківщини" у Facebook.
Мгер Куюмчян – єдиний можливий кандидат на посаду міського голови Дніпра. Це рішення бюро міської організації партії", – йдеться у повідомлені.
З 2014 року Куюмчян є офіційним представником ВО "Батьківщина". У лютому 2016 року став головою Дніпровської міської організації партії.
Напередодні 10 серпня відбулося засідання Бюро Дніпровської міської партійної організації ВО "Батьківщина". Там було затверджено також список із 23 майбутніх кандидатів в депутати міської ради Дніпра.
Мгер КУЮМЧЯН єдиний можливий кандидат на посаду міського голови Дніпра – рішення бюро міської організації партії. 10...Опубліковано Батьківщина Дніпро Вівторок, 11 серпня 2020 р.
Нагадаємо, партія "Батьківщина" висуває народного депутата Олексія Кучеренка кандидатом на посаду мера Києва.