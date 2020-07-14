Тимошенко і Новинський заблокували підписання закону про легалізацію грального бізнесу
У парламенті зареєстровано одразу два відповідні постанови
У парламенті зареєстровано одразу два відповідні постанови
Депутати від фракції "Батьківщина" і група позафракційних депутатів заблокували підписання закону про легалізацію азартних ігор.
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Верховної Ради України.
Відповідні проекти постанов про скасування рішення Верховної Ради про прийняття у другому читанні і в цілому проекту Закону "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор" NN2285-дП і 2285-дП1 зареєстровано 14 липня в парламенті.
Серед авторів проектів - лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко і позафракційний депутат Вадим Новинський.
Нагадаємо, сьогодні Верховна рада України легалізувала гральний бізнес, прийнявши відповідний закон.
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