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14 липня 2020, 16:23 2

Тимошенко і Новинський заблокували підписання закону про легалізацію грального бізнесу

14 липня 2020, 16:23 2
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У парламенті зареєстровано одразу два відповідні постанови
У парламенті зареєстровано одразу два відповідні постанови
Фото: BIN
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Депутати від фракції "Батьківщина" і група позафракційних депутатів заблокували підписання закону про легалізацію азартних ігор.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Відповідні проекти постанов про скасування рішення Верховної Ради про прийняття у другому читанні і в цілому проекту Закону "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор" NN2285-дП і 2285-дП1 зареєстровано 14 липня в парламенті.

Серед авторів проектів - лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко і позафракційний депутат Вадим Новинський.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада України легалізувала гральний бізнес, прийнявши відповідний закон.

гральний бізнес закон Батьківщина Новинський Вадим Юлія Тимошенко
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