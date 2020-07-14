Тимошенко і Новинський заблокували підписання закону про легалізацію грального бізнесу

У парламенті зареєстровано одразу два відповідні постанови

У парламенті зареєстровано одразу два відповідні постанови

Фото: BIN

Депутати від фракції "Батьківщина" і група позафракційних депутатів заблокували підписання закону про легалізацію азартних ігор.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Відповідні проекти постанов про скасування рішення Верховної Ради про прийняття у другому читанні і в цілому проекту Закону "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор" NN2285-дП і 2285-дП1 зареєстровано 14 липня в парламенті.

Серед авторів проектів - лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко і позафракційний депутат Вадим Новинський.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада України легалізувала гральний бізнес, прийнявши відповідний закон.