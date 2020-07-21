Рада розблокувала підписання закону про гральний бізнес
Таким чином Рада розблокувала підписання спікером і президентом закону про легалізацію грального бізнесу.
Про це пише Regionews.
Як відомо, до ради подали три проєкти постанов, що блокували підписання закону про гральний бізнес. Один – від групи позафракційних депутатів на чолі з Вадимом Новинським; другий - зареєстрували парламентарі "Батьківщини" на чолі з Тимошенко; третій - від колишньої "слуги народу" Анни Скороход.
За кожен з цих проєктів постанов Рада голосувала окремо і жодний не набрав необхідної кількості голосів, підтримували їх трохи більше 70 нардепів.
Відтак, тепер свій підпис під законом про легалізацію грального бізнесу може поставити спікер Разумков, а за ним і президент Володимир Зеленський.
Нагадаємо, 14 липня Верховна рада України легалізувала гральний бізнес.
Того ж дня Тимошенко і Новинський заблокували підписання закону про легалізацію грального бізнесу.