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21 липня 2020, 16:44 3

Рада розблокувала підписання закону про гральний бізнес

21 липня 2020, 16:44 3
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Нардепи не підтримали три проєкти постанов, що вимагали скасувати рішення про прийняття закону в цілому
Нардепи не підтримали три проєкти постанов, що вимагали скасувати рішення про прийняття закону в цілому
Фото: Finbalance
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Таким чином Рада розблокувала підписання спікером і президентом закону про легалізацію грального бізнесу.

Про це пише Regionews.

Як відомо, до ради подали три проєкти постанов, що блокували підписання закону про гральний бізнес. Один – від групи позафракційних депутатів на чолі з Вадимом Новинським; другий - зареєстрували парламентарі "Батьківщини" на чолі з Тимошенко; третій - від колишньої "слуги народу" Анни Скороход.

За кожен з цих проєктів постанов Рада голосувала окремо і жодний не набрав необхідної кількості голосів, підтримували їх трохи більше 70 нардепів.

Відтак, тепер свій підпис під законом про легалізацію грального бізнесу може поставити спікер Разумков, а за ним і президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 14 липня Верховна рада України легалізувала гральний бізнес.

Того ж дня Тимошенко і Новинський заблокували підписання закону про легалізацію грального бізнесу.

закон нардепи Верховна Рада голосування гральний бізнес
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