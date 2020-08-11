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11 серпня 2020, 19:28 3

У Тернополі відкрили офіс партії "За майбутнє"

11 серпня 2020, 19:28 3
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У Тернополі відкрили офіс політичної партії «За майбутнє».

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат облради Володимир Болєщук, пише Regionews.

Він наголосив, що в офісі партії будь-хто може отримати юридичну консультацію та ознайомитися із специфікою виборчого законодавства.

У Тернополі на вулиці Брюкнера, 2А відкрили офіс політичної партії "За майбутнє". Це місце для комунікації між кандидатами і виборцями. Тернополяни тут зможуть отримати юридичну консультацію, ознайомитися із специфікою виборчого законодавства і бюлетенів, які будуть на місцевих виборах. Я запрошую вас приходити до офісу і разом творити майбутнє Тернопільщини!", - повідомив Болєщук.

У Тернополі на вулиці Брюкнера, 2А відкрили офіс політичної партії "За майбутнє"

У Тернополі на вулиці Брюкнера, 2А відкрили офіс політичної партії "За майбутнє". Це місце для комунікації між кандидатами і виборцями. Тернополяни тут зможуть отримати юридичну консультацію, ознайомитися із специфікою виборчого законодавства і бюлетнів, які будуть на місцевих виборах. Я запрошую вас приходити до офісу і разом творити майбутнє Тернопільщини!

Опубліковано Володимир Болєщук Понеділок, 10 серпня 2020 р.

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вибори партія Тернопіль офіс Тернопільська область За майбутнє
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