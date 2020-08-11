У Тернополі відкрили офіс партії "За майбутнє"

Тут працюватиме міський осередок політичної сили

Тут працюватиме міський осередок політичної сили

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат облради Володимир Болєщук, пише Regionews.

Він наголосив, що в офісі партії будь-хто може отримати юридичну консультацію та ознайомитися із специфікою виборчого законодавства.

У Тернополі на вулиці Брюкнера, 2А відкрили офіс політичної партії "За майбутнє". Це місце для комунікації між кандидатами і виборцями. Тернополяни тут зможуть отримати юридичну консультацію, ознайомитися із специфікою виборчого законодавства і бюлетенів, які будуть на місцевих виборах. Я запрошую вас приходити до офісу і разом творити майбутнє Тернопільщини!", - повідомив Болєщук.

У Тернополі на вулиці Брюкнера, 2А відкрили офіс політичної партії "За майбутнє" У Тернополі на вулиці Брюкнера, 2А відкрили офіс політичної партії "За майбутнє". Це місце для комунікації між кандидатами і виборцями. Тернополяни тут зможуть отримати юридичну консультацію, ознайомитися із специфікою виборчого законодавства і бюлетнів, які будуть на місцевих виборах. Я запрошую вас приходити до офісу і разом творити майбутнє Тернопільщини! Опубліковано Володимир Болєщук Понеділок, 10 серпня 2020 р.

Нагадаємо, На виборах мера Тернополя найбільші шанси має чинний міський голова Надал - РЕЙТИНГ