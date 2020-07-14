Верховна рада України легалізувала гральний бізнес

У другому читанні законопроєкт №2285-д підтримали 248 нардепів

У другому читанні законопроєкт №2285-д підтримали 248 нардепів

Фото: з відкритих джерел

Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", який передбачає введення системи ліцензування діяльності у сфері азартних ігор залежно від виду діяльності, розташування грального закладу та інших умов.

Про це повідомляє RegioNews.

Законопроєкт охоплює сферу діяльності казино та онлайн-казино, проведення букмекерської діяльності, у тому числі онлайн, випуск та проведення лотерей і гру у покер в інтернеті.

Закон вводить кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Дозволяється розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок.

Згідно з документом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України.

Також законом передбачається регулювання "класичних" лотерей. Документ вводить вікові обмеження і дозволяє грати в азартні ігри особам, старшим 21 року.

Відомо, що проти ухвалення закону виступала опозиція, на прийнятті наполягала монобільшість.

Нагадаємо, до законопроєкту про гральний бізнес народні обранці внесли загалом майже 3,5 тисячі поправок. Законопроєкт передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор в Україні.