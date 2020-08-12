У Кропивницькому "Слуга Народу" представила кандидатів на посади голів ОТГ

Крім того, назвали імена потенціних кандидатів у депутати обласної та міської рад

Крім того, назвали імена потенціних кандидатів у депутати обласної та міської рад

Фото: DOZOR

В обласному центрі представники Кіровоградського обласного осередку політичної партії «Слуга Народу» назвали імена потенційних кандидатів на посади депутатів в обласну раду, міську раду міста Кропивницького та голів п’яти ОТГ.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на медіапортал DOZOR.

Голова Кіровоградського обласного осередку "Слуга Народу" нардеп Микита Потураєв зазначив, що впевнений в людях, які стали частиною команди "Слуги Народу" на Кіровоградщині.

Ми знаємо, що це чесні люди, вони не робитимуть бізнесу на місцевих бюджетах, будуть робити все, аби кожна копійчина бюджету працювала на людей і ці бюджети зростали. Щоб зростало виробництво, підприємництво, щоб люди не їхали з міста, а навпаки залишалися там, де народилися", - зазначив Потураєв.

Голова обласного виборчого штабу партії "Слуга Народу" Михайло Бєжан оприлюднив імена частини команди партії – кандидатів на посади голів ОТГ, депутатів міських та обласних рад.

Так, потенційним кандидатом на посаду голови Долинської ОТГ став Євгеній Звіздовський, Помічнянської ОТГ - Олег Мосінцев, Гайворонської ОТГ - Віталій Пойда, Суботцівської ОТГ – Дмитро Молодченко, Знам’янської ОТГ - Володимир Сокирко.

Серед кандидатів в депутати Кіровоградської облради – депутат міськради Ігор Волков, директор міської лікарні швидкої медичної допомоги Руслан Іванов та приватні підприємці Юрій Шклярук і Андрій Яровий.

Претендентами на посади депутатів в міськраді Кропивницького є чинний депутат міської ради Кропивницького Михайло Бєжан, громадська діячка Анна Зарічна, перший заступник керівника департаменту наданні адмінпослуг у Кропивницькому Антон Шевченко та ветеран МВС Сергій Коса.

Нагадаємо, "Слуга народу" визначилася із кандидатом на мера Кропивницького.