На территории Тернопольской области запретили работу казино

Отныне игорный бизнес в области находится под запретом

Отныне игорный бизнес в области находится под запретом

Фото: flickr

Депутаты Тернопольского областного совета во время очередной сессии приняли решение о запрете игорного бизнеса на территории области.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя областного совета Василий Деревляный, передает RegioNews.

По его словам, очередная сессия Тернопольского областного совета состоялась 11 августа, в ее повестку дня было включено много политических вопросов, в частности изменения в бюджет, вопросы жизнедеятельности области и коммунальных предприятий.

Также депутаты рассмотрели вопрос запрета игорного бизнеса на территории Тернопольской области.

Решение о запрете игорного бизнеса поддержали 34 депутата.

Напомним, 14 июля Верховная рада Украины легализовала игорный бизнес. Того же дня Тимошенко и Новинский заблокировали подписание закона о легализации игорного бизнеса. 21 июля Рада разблокировала подписания закона об игорном бизнесе.