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13 августа 2020, 16:46 3

На территории Тернопольской области запретили работу казино

13 августа 2020, 16:46 3
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Отныне игорный бизнес в области находится под запретом
Отныне игорный бизнес в области находится под запретом
Фото: flickr
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Депутаты Тернопольского областного совета во время очередной сессии приняли решение о запрете игорного бизнеса на территории области.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя областного совета Василий Деревляный, передает RegioNews.

По его словам, очередная сессия Тернопольского областного совета состоялась 11 августа, в ее повестку дня было включено много политических вопросов, в частности изменения в бюджет, вопросы жизнедеятельности области и коммунальных предприятий.

Также депутаты рассмотрели вопрос запрета игорного бизнеса на территории Тернопольской области.

Решение о запрете игорного бизнеса поддержали 34 депутата.

Напомним, 14 июля Верховная рада Украины легализовала игорный бизнес. Того же дня Тимошенко и Новинский заблокировали подписание закона о легализации игорного бизнеса. 21 июля Рада разблокировала подписания закона об игорном бизнесе.

Тернополь Тернопольская область облсовет запрет казино
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