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12 серпня 2020, 21:36

Кернес обходить усіх суперників у боротьбі за крісло мера Харкова – соцопитування

12 серпня 2020, 21:36
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Блок Кернеса "Успішний Харків" отримає більшість голосів виборців у Харківській міській раді
Блок Кернеса "Успішний Харків" отримає більшість голосів виборців у Харківській міській раді
Фото: Politeka
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Нинішній міський голова Харкова Геннадій Кернес має найбільшу підтримку серед інших можливих кандидатів на посаду мера міста.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Центру суспільного розвитку "Інтер-акція", пише Regionews.

Якби вибори мера Харкова відбувалися найближчої неділі, то за Кернеса проголосували б 41,9% виборців, які визначилися з вибором. За нардепа Олександра Фельдмана (фракція "ОПЗЖ") віддали б голоси 18,6% респондентів, за позафракційного народного депутата Юлію Світличну - 14,5%. Кандидат від "Слуги народу" отримав би 6% голосів підтримки. За інших кандидатів проголосували б 10,1%. Водночас 16,1% опитаних ще не визначилися, за кого голосуватимуть.

Якби до другого туру виборів міського голови вийшли Кернес і Фельдман, то виборці проголосували б відповідно 58,9% і 31,2%. 9,9% респондентів поки що не визначилися, за кого віддадуть голоси у другому турі.

Якби вибори до міської ради Харкова відбувалися найближчої неділі, то за блок Кернеса "Успішний Харків" віддали б голоси 30,7% виборців серед тих, хто визначився. "ОПЗЖ" отримала б 17,3% голосів підтримки, "Слуга народу" - 15,9%, блок Світличної "Разом" - 10,8%, партія Шарія - 5,2%, "Європейська солідарність" - 4,9%, ВО "Батьківщина" - 3,8%, "Опозиційний блок" - 3,5%. Не визначилися з вибором 17,7% опитаних.

Нагадаємо, Геннадій Труханов має найбільшу підтримку одеситів серед кандидатів на посаду мера.

Харьків мер вибори Кандидат Кернес Геннадій Юлія Світлична Олександр Фельдман Слуга народа ОПЗЖ Партія Шарія Батьківщина Європейська солідарність Оппоблок горсовет соціологія рейтинг
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