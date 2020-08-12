Кернес обходить усіх суперників у боротьбі за крісло мера Харкова – соцопитування

Блок Кернеса "Успішний Харків" отримає більшість голосів виборців у Харківській міській раді

Блок Кернеса "Успішний Харків" отримає більшість голосів виборців у Харківській міській раді

Фото: Politeka

Про це свідчать результати соціологічного опитування Центру суспільного розвитку "Інтер-акція", пише Regionews.

Якби вибори мера Харкова відбувалися найближчої неділі, то за Кернеса проголосували б 41,9% виборців, які визначилися з вибором. За нардепа Олександра Фельдмана (фракція "ОПЗЖ") віддали б голоси 18,6% респондентів, за позафракційного народного депутата Юлію Світличну - 14,5%. Кандидат від "Слуги народу" отримав би 6% голосів підтримки. За інших кандидатів проголосували б 10,1%. Водночас 16,1% опитаних ще не визначилися, за кого голосуватимуть.

Якби до другого туру виборів міського голови вийшли Кернес і Фельдман, то виборці проголосували б відповідно 58,9% і 31,2%. 9,9% респондентів поки що не визначилися, за кого віддадуть голоси у другому турі.

Якби вибори до міської ради Харкова відбувалися найближчої неділі, то за блок Кернеса "Успішний Харків" віддали б голоси 30,7% виборців серед тих, хто визначився. "ОПЗЖ" отримала б 17,3% голосів підтримки, "Слуга народу" - 15,9%, блок Світличної "Разом" - 10,8%, партія Шарія - 5,2%, "Європейська солідарність" - 4,9%, ВО "Батьківщина" - 3,8%, "Опозиційний блок" - 3,5%. Не визначилися з вибором 17,7% опитаних.

Нагадаємо, Геннадій Труханов має найбільшу підтримку одеситів серед кандидатів на посаду мера.