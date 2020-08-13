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13 августа 2020, 11:23 2

На Закарпатье ЦИК образовала 18 территориальных избирательных комиссий

13 августа 2020, 11:23 2
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В состав комиссий вошли представители 35 партий
В состав комиссий вошли представители 35 партий
Фото: ЦИК
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На Закарпатье ЦИК к местным выборам образовала 18 территориальных избирательных комиссий, в которых будет работать 321 человек.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте ЦИК, передает RegioNews.

Председателем Закарпатской областной территориальной избирательной комиссии стал Фекете Юрий Юрьевич от партии "Батькивщина". Его заместителем будет Дударева Лариса от "Европейской Солидарности". Секретарь комиссии - Зубанич Елена от партии ОПЗЖ.

Среди членов комиссии больше всего представителей партии "Слуга народа" - 45 человек. Партия ОПЗЖ завела в комиссии 44 человека, "Батькивщина" - 42, "Европейская солидарность" - 39.

Партию "За будущее" будут представлять 27 членов комиссии, "Солидарность женщин Украины" - 15 и "Голос" - 13 человек.

Представителям этих политических сил, согласно закону, гарантированно обеспечивается членство в ТИК.

Напомним, ЦИК сформировала состав избирательных комиссий Черновицкой области. Также ЦИК образовала 17 избирательных комиссий в Житомирской области и обнародовал персональный состав теризбиркомов на Полтавщине.

ЦИК Местные выборы комиссия Закарпатье голосование Слуга народа
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