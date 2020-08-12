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12 серпня 2020, 15:23 6

Стало відомо, у скільки обходиться обслуговування державної дачі Зеленського

12 серпня 2020, 15:23 6
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Фото: "Схеми"
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Обслуговування державної дачі в Конча-Заспі, на яку переїхав президент Володимир Зеленський, щороку коштує 3,5 млн гривень.

Про це у Facebook повідомив народний депутат Володимир Ар'єв, передає RegioNews.

Ось офіційна відповідь керівника президентського офісу: цього року за державну дачу, куди переїхало президентське сімейство, платники податків викладуть 3,5 мільйона гривень", - написав Ар'єв.

Він додав, що згідно із текстом листа, "готуватися до переїзду Зеленський почав у червні 2019, щойно як став президентом”.

Нардеп також зазначив, що згідно із декларацією, президент володіє п’ятьма квартирами в Києві, а також має нерухомість в Італії, Великій Британії та Грузії.

Нагадаємо, 10 липня стало відомо, що президент Зеленський переїхав на державну дачу у Конча-Заспі. Раніше він закликав передати державні дачі дітям.

Володимир Зеленський Дача корупція президент финансирование бюджет
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