Стало відомо, у скільки обходиться обслуговування державної дачі Зеленського

Кошти виділяються із державного бюджету

Кошти виділяються із державного бюджету

Фото: "Схеми"

Обслуговування державної дачі в Конча-Заспі, на яку переїхав президент Володимир Зеленський, щороку коштує 3,5 млн гривень.

Про це у Facebook повідомив народний депутат Володимир Ар'єв, передає RegioNews.

Ось офіційна відповідь керівника президентського офісу: цього року за державну дачу, куди переїхало президентське сімейство, платники податків викладуть 3,5 мільйона гривень", - написав Ар'єв.

Він додав, що згідно із текстом листа, "готуватися до переїзду Зеленський почав у червні 2019, щойно як став президентом”.

Нардеп також зазначив, що згідно із декларацією, президент володіє п’ятьма квартирами в Києві, а також має нерухомість в Італії, Великій Британії та Грузії.

Нагадаємо, 10 липня стало відомо, що президент Зеленський переїхав на державну дачу у Конча-Заспі. Раніше він закликав передати державні дачі дітям.