Організатора розкрадання зерна з Держрезерву затримали при отриманні хабара

Йому загрожує позбавлення волі від 5 до 12 років із конфіскацією майна

Йому загрожує позбавлення волі від 5 до 12 років із конфіскацією майна

Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали радника директора одного із підприємств Державного агентства резерву України під час отримання 1 млн гривень хабара.

Про це повідомляє пресслужба МВС, передає RegioNews.

За даними слідства, радник директора одного із підприємств Держрезерву, використовуючи підроблені документи, створив злочинну схему заволодіння майном Держрезерву третіми особами.

За 1 млн гривень хабара зловмисник надав приватному підприємцю підроблені документи про отримання від підконтрольної йому юридичної особи на зберігання на склади держпідприємства пшениці масою 1300 тонн. При цьому пшениця на склад так і не надійшла”, - йдеться в повідомленні.

Пізніше приватний підприємець міг звернутися з підробленими документами в Держрезерв і отримати нібито передане на зберігання зерно.

Відомо, що зловмисник планував таким чином вивести із складів сільгосппродукції на загальну суму близько 8 млн гривень.

Правоохоронці затримали зловмисника, йому повідомлено про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, раніше СБУ порушила кримінальне провадження через розкрадання на трьох підприємствах Держрезерву майже 150 тисяч тонн зерна, які мали зберігатися на випадок форс-мажорної ситуації.