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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
10 липня 2020, 11:00 15

Президент Зеленський переїхав на державну дачу у Конча-Заспі

10 липня 2020, 11:00 15
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Раніше він закликав передати державні дачі дітям
Раніше він закликав передати державні дачі дітям
Фото: Схеми
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Президент України Володимир Зеленський переїхав на державну дачу на території резиденції "Конча-Заспа" під Києвом.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми", передає RegioNews.

За даними журналістів, ремонт у будинку, в який переїхав президент, розпочався в кінці 2019 року і був здійснений за кошти державного бюджету.

Зеленський почав користуватися цією дачею у липні, до 2014 року нею користувався експрезидент Віктор Ющенко. Журналісти у своєму розслідуванні нагадали, що будучи кандидатом в президенти, Зеленський закликав передати державні резиденції та дачі дітям.

Нехай у цих резиденціях живуть дітки якісь. Ну якісь табори відпочинку, якісь люди, яким це дійсно потрібно. Ці резиденції — я не бачу в них взагалі ніякого сенсу", - цитують "Схеми" слова Зеленського.

Ввечері 9 липня в Офісі президента України підтвердили, що Зеленський, проживає в державній резиденції в Кончі-Заспі, так як він продав свій будинок та земельну ділянку в Іванковичах.

Глава держави у липні 2020 року продав будинок у с. Іванковичі в Київській області. Крім того, Володимир Зеленський здійснив продаж земельної ділянки, на якій розташований проданий будинок. Відповідна інформація відображена в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 7 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі повідомили, що Зеленський із сім’єю дійсно проживатиме у державній резиденції "Конча-Заспа", і запевнили, що це тимчасове рішення.

Нагадаємо, Зеленський зізнався, що порушив антикорупційне законодавство. Сім'я президента отримала кошти в рахунок погашення облігацій внутрішньої державної позики

8 липня стало ввідомо, що Зеленський продав землю і нерухомість дружині "слуги народу" Юрія Кісєля.

Володимир Зеленський Конча-Заспа президент корупція Дача
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