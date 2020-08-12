В Україні хочуть знову почати виробляти вакцини
Міністерство охорони здоров'я має намір поновити виробництво вакцин в Україні.
Як повідомляє RegioNews, про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Нам потрібне власне виробництво вакцин... У нас зараз є чітке розуміння, як потім виллється в стратегію щодо початку виробництва вакцин на території країни, на наших потужностях, з одного боку. З іншого боку, це завдання максимально створити умови для наших науковців, щоб вони, дійсно, почали створювати вакцини”, - сказав Степанов.
Він поінформував, що минулого тижня провів зустріч з представниками фармацевтичних компаній "Фармак”, "Лекхім”, "Біолік", а також установ Національної академії наук, зокрема Інституту мікробіології та вірусології НАНУ, на якій обговорювалося питання поновлення виробництва вакцин в Україні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський хоче, щоб Україна отримала вакцину від коронавірусу однією з перших.