В Україні хочуть знову почати виробляти вакцини

Глава МОЗ вже провів зустріч із найбільшими фармкомпаніями

Глава МОЗ вже провів зустріч із найбільшими фармкомпаніями

Як повідомляє RegioNews, про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Нам потрібне власне виробництво вакцин... У нас зараз є чітке розуміння, як потім виллється в стратегію щодо початку виробництва вакцин на території країни, на наших потужностях, з одного боку. З іншого боку, це завдання максимально створити умови для наших науковців, щоб вони, дійсно, почали створювати вакцини”, - сказав Степанов.

Він поінформував, що минулого тижня провів зустріч з представниками фармацевтичних компаній "Фармак”, "Лекхім”, "Біолік", а також установ Національної академії наук, зокрема Інституту мікробіології та вірусології НАНУ, на якій обговорювалося питання поновлення виробництва вакцин в Україні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський хоче, щоб Україна отримала вакцину від коронавірусу однією з перших.