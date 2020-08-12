В "Голосі України" опублікували закон про гральний бізнес

В Україні заборона на азартні ігри діяла протягом 11 років

В Україні заборона на азартні ігри діяла протягом 11 років

Рixabay

Документ про легалізацію азартних ігор, який напередодні підписав президент Володимир Зеленський, опубліковано в парламентській газеті "Голос України".

Як повідомляє RegioNews, текст документа оприлюднено також на сайті видання.

Серед основних пунктів закону "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (№2285-д) - запровадження кримінальної відповідальності за організацію азартних ігор без ліцензії, дозвіл розташовувати зали з ігровими автоматами лише у готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок, регулювання "класичних" лотерей і вікові обмеження (грати в азартні ігри зможуть особи, старші 21 року).

Запроваджуються обмеження щодо реклами гральних закладів, зокрема забороняється рекламувати азартні ігри як спосіб легкого збагачення.

Зазначимо, що заборона на гральний бізнес діяла в Україні упродовж 11 років.

Нагадаємо, що 14 липня Верховна Рада України легалізувала гральний бізнес.

Того ж дня Тимошенко і Новинський заблокували підписання закону про легалізацію грального бізнесу. 21 липня Рада розблокувала підписання закону про гральний бізнес.

28 липня закон про легалізацію грального бізнесу передали на підпис Зеленському.

11 серпня документ про дозвіл легалізації азартних ігор в Україні підписав президент.

Однак Національне агентство з питань запобігання корупції розкритикувало підписаний президентом Володимиром Зеленським закон про гральний бізнес, оскільки це створить корупційні ризики.