Стало известно, во сколько обходится обслуживание государственной дачи Зеленского

Средства выделяются из государственного бюджета

Средства выделяются из государственного бюджета

Фото: "Схемы"

Обслуживание государственной дачи в Конча-Заспе, на которую переехал президент Владимир Зеленский, ежегодно стоит 3,5 млн гривен.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Владимир Арьев, передает RegioNews.

Вот официальный ответ руководителя президентского офиса: в этом году за государственную дачу, куда переехало президентское семейство, налогоплательщики выложат 3,5 миллиона гривен", - написал Арьев.

Он добавил, что согласно тексту письма, "готовиться к переезду Зеленский начал в июне 2019 года, как только как стал президентом".

Нардеп также отметил, что согласно декларации, президент владеет пятью квартирами в Киеве, а также недвижимостью в Италии, Великобритании и Грузии.

Напомним, 10 июля стало известно, что президент Зеленский переехал на государственную дачу в Конча-Заспе. Ранее он призвал передать государственные дачи детям.