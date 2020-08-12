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12 августа 2020, 15:23 3

Стало известно, во сколько обходится обслуживание государственной дачи Зеленского

12 августа 2020, 15:23 3
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Фото: "Схемы"
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Обслуживание государственной дачи в Конча-Заспе, на которую переехал президент Владимир Зеленский, ежегодно стоит 3,5 млн гривен.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Владимир Арьев, передает RegioNews.

Вот официальный ответ руководителя президентского офиса: в этом году за государственную дачу, куда переехало президентское семейство, налогоплательщики выложат 3,5 миллиона гривен", - написал Арьев.

Он добавил, что согласно тексту письма, "готовиться к переезду Зеленский начал в июне 2019 года, как только как стал президентом".

Нардеп также отметил, что согласно декларации, президент владеет пятью квартирами в Киеве, а также недвижимостью в Италии, Великобритании и Грузии.

Напомним, 10 июля стало известно, что президент Зеленский переехал на государственную дачу в Конча-Заспе. Ранее он призвал передать государственные дачи детям.

Владимир Зеленский Дача коррупция президент финансирование бюджет
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