Суд відмовився відпустити під заставу ексглаву "Укравтодору" Новака

Його хотіли взяти на поруки 17 осіб

Його хотіли взяти на поруки 17 осіб

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У Польщі суд відхилив апеляцію адвокатів і відмовився відпустити під заставу колишнього голову "Укравтодору" Славоміра Новака.

Про це повідомляє польське видання onet.pl, передає RegioNews.

Таким чином, суд залишив у силі рішення попередньої інстанції, тому Новак найближчим часом не вийде на свободу.

Також відомо, що адвокати просили змінити утримання під вартою на звільнення Новака під заставу.

Його хотіли взяти на поруки 17 осіб, у тому числі представники сфери мистецтва і науки.

Нагадаємо, 20 липня у Польщі Центральне антикорупційне бюро затримало колишнього главу "Укравтодору" Славоміра Новака за підозрою в корупції.

Пізніше НАБУ і САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі провели обшуки в Києві та Львові.

Учора, 21 липня, у прокуратурі Варшави висунули офіційні звинувачення колишньому керівнику "Укравтодору" Славоміру Новаку.

30 липня НАБУ повідомило підозру шостому фігуранту справи про корупцію Новака, це власник українських фірм, що працюють у сфері дорожнього будівництва.