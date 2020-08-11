Суд отказался отпустить под залог экс-главу "Укравтодора" Новака
В Польше суд отклонил апелляцию адвокатов и отказался отпустить под залог бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака.
Об этом сообщает польское издание onet.pl, передает RegioNews.
Таким образом, суд оставил в силе решение предыдущей инстанции, поэтому Новак в ближайшее время не выйдет на свободу.
Также известно, что адвокаты просили изменить содержание под стражей на освобождение Новака под залог.
Его хотели взять на поруки 17 человек, в том числе представители сферы искусства и науки.
Напомним, 20 июля в Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака по подозрению в коррупции.
Позже НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши провели обыски в Киеве и Львове.
Вчера, 21 июля, в прокуратуре Варшавы предъявили официальные обвинения бывшему руководителю "Укравтодора" Славомиру Новаку.
30 июля НАБУ сообщило подозрение шестому фигуранту дела о коррупции Новака, это владелец украинских фирм, работающих в сфере дорожного строительства.