Суд отказался отпустить под залог экс-главу "Укравтодора" Новака

Его хотели взять на поруки 17 человек

Его хотели взять на поруки 17 человек

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В Польше суд отклонил апелляцию адвокатов и отказался отпустить под залог бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака.

Об этом сообщает польское издание onet.pl, передает RegioNews.

Таким образом, суд оставил в силе решение предыдущей инстанции, поэтому Новак в ближайшее время не выйдет на свободу.

Также известно, что адвокаты просили изменить содержание под стражей на освобождение Новака под залог.

Его хотели взять на поруки 17 человек, в том числе представители сферы искусства и науки.

Напомним, 20 июля в Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака по подозрению в коррупции.

Позже НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши провели обыски в Киеве и Львове.

Вчера, 21 июля, в прокуратуре Варшавы предъявили официальные обвинения бывшему руководителю "Укравтодора" Славомиру Новаку.

30 июля НАБУ сообщило подозрение шестому фигуранту дела о коррупции Новака, это владелец украинских фирм, работающих в сфере дорожного строительства.