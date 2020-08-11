Підозрювану у вбивстві Шеремета Юлію Кузьменко відпустили під домашній арешт

Кузьменко провела у СІЗО вісім місяців

Кузьменко провела у СІЗО вісім місяців

Фото: Facebook

Лікарку Юлію Кузьменку, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, відпустили під цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє "РБК-Україна”, передає RegioNews.

Ухвалу Печерського суду, якою їй продовжили арешт до 13 вересня, скасував апеляційний суд Києва.

Таким чином суд частково задовольнив клопотання захисту, який просив скасувати арешт Кузьменко.

Підозрювана не може залишати межі Гнідина, де вона прописана, не повинна спілкуватись з іншими фігурантами справи, а також зобов'язана з'являтись за викликом до суду та на допити.

Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва залишив підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко і Юлію Кузьменко під вартою до 23 липня.

25 травня під офісом Зеленського відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі Шеремета. Активісти вимагали звільнити обвинувачених і заявляли, що справу затягують.