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11 серпня 2020, 16:45 6

"Батьківщина" оскаржуватиме закон про гральний бізнес в Конституційному суді

11 серпня 2020, 16:45 6
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Юлія Тимошенко назвала цей закон "шкідливим, аморальним і таким, що протирічить конституції"
Юлія Тимошенко назвала цей закон "шкідливим, аморальним і таким, що протирічить конституції"
Фото: Сегодня
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Партія «Батьківщина» збирається оскаржити закон про легалізацію грального бізнесу в Конституційному суді України.

Про це лідерка партії Юлія Тимошенко написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами Тимошенко, нині центральний офіс "Батьківщини" готує подання до КСУ.

Закон про гральний бізнес, протягнутий і підписаний Зеленським - шкідливий, злочинний, аморальний і такий, що суперечить Конституції", - заявила Тимошенко.

За її словами, місцеві депутати від "Батьківщини" почали оголошувати території своїх громад вільними від грального бізнесу, використовуючи закон про місцеве самоврядування.

Це ще один злочин проти українського народу. Зеленський розповідає про якісь захмарні гроші, які надійдуть до бюджету, і замовчує, скільки своїх зароблених грошей мають витратити для цього українці, скільки доль буде понівечено через хворобу, визнану офіційно, - лудоманію", - додала Тимошенко.

Отже, Зеленський підписав закон про гральний бізнес. Навіть попри те, що його ж депутати просили накласти вето, бо...

Опубліковано Юлією Тимошенко Вівторок, 11 серпня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу

суд Володимир Зеленський закон Конституційний суд президент Батьківщина Юлія Тимошенко гральний бізнес
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