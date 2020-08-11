На Черкащині директор підприємства привласнив понад 2 млн гривень під час ремонту доріг

Він закупив суміші нижчого класу та вартості

Він закупив суміші нижчого класу та вартості

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В Черкаській області судитимуть директора приватної фірми, який заволодів майже 2,5 млн грн коштів із бюджету під час ремонту дороги в одному з міст.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Черкаської області, передає RegioNews.

Досудове розслідування у цій справі закінчилося і її відправили на розгляд до суду.

Обвинувачений в 2018 році, у ході здійснення товариством ремонтних робіт, залучивши, як посередника, суб’єкта господарювання з ознаками фіктивності, придбав і використав при укладенні дорожнього покриття асфальтобетонну суміш нижчого класу та вартості, ніж це передбачено в проектній документації”, - йдеться в повідомленні.

Він також вказав неправдиві відомості в актах виконаних робіт про використання будівельної суміші.

Під час досудового розслідування на майно обвинуваченого накладено арешт і з метою відшкодування завданих злочином збитків процесуальним прокурором заявлено до суду цивільний позов в інтересах міської ради”, - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, суд зобов’язав "Укрзалізницю" погасити борги "Донецької залізниці" перед "Сбербанком".