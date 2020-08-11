На Черкащині директор підприємства привласнив понад 2 млн гривень під час ремонту доріг
В Черкаській області судитимуть директора приватної фірми, який заволодів майже 2,5 млн грн коштів із бюджету під час ремонту дороги в одному з міст.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Черкаської області, передає RegioNews.
Досудове розслідування у цій справі закінчилося і її відправили на розгляд до суду.
Обвинувачений в 2018 році, у ході здійснення товариством ремонтних робіт, залучивши, як посередника, суб’єкта господарювання з ознаками фіктивності, придбав і використав при укладенні дорожнього покриття асфальтобетонну суміш нижчого класу та вартості, ніж це передбачено в проектній документації”, - йдеться в повідомленні.
Він також вказав неправдиві відомості в актах виконаних робіт про використання будівельної суміші.
Під час досудового розслідування на майно обвинуваченого накладено арешт і з метою відшкодування завданих злочином збитків процесуальним прокурором заявлено до суду цивільний позов в інтересах міської ради”, - додали в прокуратурі.
Нагадаємо, суд зобов’язав "Укрзалізницю" погасити борги "Донецької залізниці" перед "Сбербанком".