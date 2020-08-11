Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу
Президент Володимир Зеленський схвалив документ про легалізацію азартних ігор в Україні.
Про це свідчить інформація, опублікована на сайті парламенту, пише RegioNews.
Останній етап проходження законопроєкту - 11 серпня повернуто з підписом від президента.
Зазначимо, що у фракції "Слуга народу" не виключали, що президента можуть попросити ветувати закон і знову внести в парламент з пропозиціями глави держави, оскільки в ньому зараз існує кілька технічних розбіжностей.
Нагадаємо, що 14 липня Верховна рада України легалізувала гральний бізнес.
Того ж дня Тимошенко і Новинський заблокували підписання закону про легалізацію грального бізнесу. 21 липня Рада розблокувала підписання закону про гральний бізнес.
28 липня закон про легалізацію грального бізнесу передали на підпис Зеленському.