Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу

Раніше його схвалив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков

Раніше його схвалив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков

Офіс президента

Про це свідчить інформація, опублікована на сайті парламенту, пише RegioNews.

Останній етап проходження законопроєкту - 11 серпня повернуто з підписом від президента.

Зазначимо, що у фракції "Слуга народу" не виключали, що президента можуть попросити ветувати закон і знову внести в парламент з пропозиціями глави держави, оскільки в ньому зараз існує кілька технічних розбіжностей.

Нагадаємо, що 14 липня Верховна рада України легалізувала гральний бізнес.

Того ж дня Тимошенко і Новинський заблокували підписання закону про легалізацію грального бізнесу. 21 липня Рада розблокувала підписання закону про гральний бізнес.

28 липня закон про легалізацію грального бізнесу передали на підпис Зеленському.