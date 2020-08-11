14:41  11 августа
Александра Кольченка признали виновным в драке под посольством Беларуси
11:34  11 августа
Садовый о заявлении Степанова: во Львове не разворачивают больницы второй волны
13:10  11 августа
На Донбассе увеличилось количество пожаров: штаб ООС забил тревогу
UA | RU
UA | RU
11 августа 2020, 12:35 8

Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса

11 августа 2020, 12:35 8
Читайте також українською мовою
Ранее его одобрил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков
Ранее его одобрил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков
Офис президента
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский одобрил документ о легализации азартных игр в Украине.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте парламента, пишет RegioNews.

Последний этап прохождения законопроекта - 11 августа возвращен с подписью от президента.

Отметим, что во фракции "Слуга народа" не исключали, что президента попросят ветировать закон и снова внести в парламент с предложениями главы государства, поскольку в нем сейчас существует несколько технических разногласий.

Напомним, что 14 июля Верховная рада Украины легализовала игорный бизнес.

В тот же день Тимошенко и Новинский заблокировали подписание закона о легализации игорного бизнеса. 21 июля Рада разблокировала подписания закона об игорном бизнесе.

28 июля закон о легализации игорного бизнеса передали на подпись Зеленскому.

закон Верховная Рада президент парламент игральный бизнес
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Раде назвали вероятную дату внеочередного заседания
11 августа 2020, 11:43
Нардепы хотят изменить отдельные положения Уголовного кодекса
06 августа 2020, 12:20
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
"За майбутнє": в Полтаве Коломойский "варит кофе" с Мамаем и УКРОПом
Депутаты и латифундисты: кому принадлежат автовокзалы Киевщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »