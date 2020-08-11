Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса

Ранее его одобрил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков

Ранее его одобрил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков

Офис президента

Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте парламента, пишет RegioNews.

Последний этап прохождения законопроекта - 11 августа возвращен с подписью от президента.

Отметим, что во фракции "Слуга народа" не исключали, что президента попросят ветировать закон и снова внести в парламент с предложениями главы государства, поскольку в нем сейчас существует несколько технических разногласий.

Напомним, что 14 июля Верховная рада Украины легализовала игорный бизнес.

В тот же день Тимошенко и Новинский заблокировали подписание закона о легализации игорного бизнеса. 21 июля Рада разблокировала подписания закона об игорном бизнесе.

28 июля закон о легализации игорного бизнеса передали на подпись Зеленскому.