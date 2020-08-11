Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса
Президент Владимир Зеленский одобрил документ о легализации азартных игр в Украине.
Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте парламента, пишет RegioNews.
Последний этап прохождения законопроекта - 11 августа возвращен с подписью от президента.
Отметим, что во фракции "Слуга народа" не исключали, что президента попросят ветировать закон и снова внести в парламент с предложениями главы государства, поскольку в нем сейчас существует несколько технических разногласий.
Напомним, что 14 июля Верховная рада Украины легализовала игорный бизнес.
В тот же день Тимошенко и Новинский заблокировали подписание закона о легализации игорного бизнеса. 21 июля Рада разблокировала подписания закона об игорном бизнесе.
28 июля закон о легализации игорного бизнеса передали на подпись Зеленскому.