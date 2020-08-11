У Раді назвали ймовірну дату позачергового засідання
Нардепи можуть зібратися вже у серпні
Нардепи можуть зібратися вже у серпні
Парламент може зібратися на позачергову сесію 25 серпня. Планується ухвалити законопроєкт про збільшення мінімальної заробітної плати в Україні до 5 тисяч гривень
Про це повідомив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.
"Я не знаю, вніс президент чи не вніс подання (про проведення позачергового засідання, - ред.), але час для цього є і ми, найімовірніше, зберемося, щоб ухвалити цей закон та інші закони", - сказав Гетманцев.
Нагадаємо, у липні компенсацію за житло отримав 141 нардеп.
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