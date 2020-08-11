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11 серпня 2020, 11:43 6

У Раді назвали ймовірну дату позачергового засідання

11 серпня 2020, 11:43 6
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Нардепи можуть зібратися вже у серпні
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Парламент може зібратися на позачергову сесію 25 серпня. Планується ухвалити законопроєкт про збільшення мінімальної заробітної плати в Україні до 5 тисяч гривень

Про це повідомив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

"Я не знаю, вніс президент чи не вніс подання (про проведення позачергового засідання, - ред.), але час для цього є і ми, найімовірніше, зберемося, щоб ухвалити цей закон та інші закони", - сказав Гетманцев.

Нагадаємо, у липні компенсацію за житло отримав 141 нардеп.

закон Верховна Рада сесія парламент мінімальна зарплата
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