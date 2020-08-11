У Раді назвали ймовірну дату позачергового засідання

Про це повідомив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

"Я не знаю, вніс президент чи не вніс подання (про проведення позачергового засідання, - ред.), але час для цього є і ми, найімовірніше, зберемося, щоб ухвалити цей закон та інші закони", - сказав Гетманцев.