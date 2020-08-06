Нардепи хочуть змінити окремі положення Кримінального кодексу

Подання надійшли від 47 народних обранців

Подання надійшли від 47 народних обранців

Фото: КСУ

5 серпня до Конституційного Суду України надійшли конституційні подання 47 народних депутатів, які стосуються процедури спеціальної конфіскації та суб’єктів декларування доходів.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті КСУ, передає RegioNews.

Зокрема подання, які направили уповноважені за дорученням народні депутати України Григорій Мамка і Олег Волошин (ОПЗЖ), стосуються:

конституційності положень статей 96-1, 96-2 Кримінального кодексу України;

відповідності Конституції України окремих положень Кримінального процесуального кодексу України;

конституційності окремих положень Закону України "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України та інших пов’язаних з ними законів України, що зачіпають права та свободи громадян.

Зазначається, що автори клопотань просять Конституційний Суд визнати оспорювані положення нормативно-правових актів такими, що не відповідають Основному Закону України.

Нагадаємо, Обвинувальний акт у справі мера Одеси Труханова направили до суду.