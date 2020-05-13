Микитасю вирішили не продовжувати запобіжний захід по справі "Укрбуду"

Екс-власник компанії мав сплатити державі 100 млн гривень у вигляді застави

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Екс-власник компанії мав сплатити державі 100 млн гривень у вигляді застави

Вищий антикорупційний суд відмовив у клопотанні прокурора САП щодо продовження обов’язків экс-нардепу, колишньому президенту державної будкорпорації Максиму Микитасю, якого підозрюють в організації заволодіння нерухомим майном Національної гвардії.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ВАКС.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду не задовольнив клопотання прокурора САП щодо продовження строку дії процесуальних обов’язків, покладених на колишнього президента державної корпорації. Нагадаємо, строк їх дії сплив ще у квітні. Повне судове рішення буде оголошено 15 травня о 15:20”, — йдеться у повідомленні.

Колишній народний депутат та експрезидент державної корпорації підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс.

Натомість, Нацгвардія мала отримати там 50 квартир та 30 паркомісць. Проте, у 2016-2017 роках, сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Вартість цих квартир, за даними експертизи, на 81 млн 635 тис. 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири на Печерську.

Нагадаємо, раніше детективи НАБУ оголосили нові підозри особам, які вже проходили у справі.

Головному фігуранту справи екснардепу Максиму Микитасю нещодавно переглянули запобіжний захід, знизивши розмір застави на 50 млн гривень.