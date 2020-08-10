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10 серпня 2020, 16:08 4

У Харківській області незаконно виготовляли антисептики на державному заводі

10 серпня 2020, 16:08 4
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Упродовж останніх років завод не здійснює виробничу діяльність
Упродовж останніх років завод не здійснює виробничу діяльність
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У Харківській області на ДП "Дублянський спиртовий завод" незаконно виготовляли дезінфектори, сума виготовленого товару склала 4 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Харківської області, передає RegioNews.

За даними слідства, керівництво спиртового заводу, який перебуває в стадії банкрутства і офіційно не працює, організувало незаконне виробництво антисептиків для особистого збагачення.

Посадові особи державного підприємства здійснювали незаконну реалізацію частини виготовленої спиртовмісної продукції товариству з обмеженою відповідальністю", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що реалізація дезінфікуючих засобів також здійснювалася через Інтернет та мережу аптек у Харкові.

На підприємстві зберігалося близько 2 тонн спирту та понад 200 літрів готової продукції.

Упродовж року фірма отримала понад 4 мільйони гривень незаконного прибутку від реалізації вказаної продукції”, - додали в пресслужбі.

Нагадаємо, в Україні попередили нелегальний збут комплектуючих до бойових вертольотів ЗСУ. Фігуранти намагалися налагодити схему продажу майна, викраденого зі складів українських військових частин.

СБУ поліція спиртзавод антисептик Харківська область
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