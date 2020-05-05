НАБУ оголосило нові підозри у справі Микитася

Кількість фігурантів виросла до восьми осіб

Фото: Facebook НАБУ

Кількість фігурантів виросла до восьми осіб

Національне антикорупційне бюро України повідомило нові підозри у справі про квартири для Нацгвардії, головним фігурантом якої є екснардеп Максим Микитась.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Новими фігурантами стали ексзаступник начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління та ексзаступник начальника відділу централізованих розрахунків, обліку та звітності фінансово-економічного управління управління Збройних сил України. Таким чином коло підозрюваних розширили до восьми осіб.

Крім того, детективи оголосили нові підозри особам, які вже проходили у справі. Це екскомандувач Національної гвардії України, колишній нардеп і власник "Укрбуд Девелопмент” Максим Микитась та інші представники забудовника.

У НАБУ стверджують, що колишній командувач Нацгвардії отримав хабар у $125 тисяч. Ці гроші чоловік начебто розділив із заступником начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління. Крім того, ексочвльник НГУ отримав опосередкований хабар через придбання квартири. Житло ринковою вартістю у 1,82 млн гривень родичка посадовця придбала усього за 592,8 тисячі.

З'явилися й нові факти проти Максима Микитася. Він та інші представники "Укрбуд Девелопмент” використовували підроблені документи під час обміну житла. Наразі екснардепу інкримінують порушення семи статей Кримінального кодексу України. Колишнього командувача Нацгвардії підозрюють за п’ятьма пунктами.

Нагадаємо, у 2000-х роках "Укрбуд Девелопмент” взявся побудувати житловий комплекс для Нацгвардії у центрі Києва. Згодом договір переуклали, аби заволодіти землею. А Збройним силам натомість віддали будинки на околиці. Розмір завданих державі збитків перевищує 81 млн гривень.

Головному фігуранту справи екснардепу Максиму Микитасю нещодавно переглянули запобіжний захід, знизивши розмір застави на 50 млн гривень.