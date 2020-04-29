Екс-нардепу зробили поблажку у стягненні на 50 млн гривень
Вищий антикорупційний суд стягнув на користь держави 30 млн гривень застави колишнього нардепа і колишнього президента "Укрбуду" Максима Микитася, хоча попередній вердикт передбачав виплату 80 мільйонів.
Рішення було ухвалено в Апеляційній палаті ВАКС, повідомляє RegioNews.
Микитасю, який є фігурантом справи про корупцію з нерухомістю Нацгвардії, обрали новий запобіжний захід, знову відправивши його під заставу. Тепер сума склала 100 млн гривень. А з урахуванням того, що суд не став стягувати 50 млн внесеного раніше, колишньому нардепу доведеться заплатити лише половину.
Постанова суду оскарженню не підлягає. При цьому Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотала про арешт політика. Зазначимо, приводом до стягнення стало те, що Микитась порушив одне із зобов'язань та зустрівся зі свідками у своїй справі.
Тим часом В Офісі президента рішення ВАКС привітали, оскільки застава у 30 млн гривень все одно є істотним стягненням. У Зеленського заявили, що тепер можна чекати і на вироки у справах про корупцію топ-чиновників.
Микитася підозрюють у привласненні держмайна на 81 млн гривень. Справа в тому, що структури "Укрбуду" раніше зобов'язалися побудувати житловий комплекс для Нацгвардії в центрі столиці, а потім переуклали договір, надавши житло в центрі. Нацгвардія ж отримала будинки на околиці Києва.
Нагадаємо, пов'язані з Микитасем компанії звинувачували і в інших схемах, пов'язаних, зокрема, з будівництвом Шулявського шляхопроводу. Крім того, в Держбюро розслідувань заявили про виведення 180 млн гривень з фондів вкладників "Укрбуду".
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